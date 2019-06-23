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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - NEVŞEHİR Haberi

Trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı - NEVŞEHİR Haberi

- Polis ve jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Kaza yapan otomobilden görüntüler Nevşehir 'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Nevşehir 'den Kayseri istikametine seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 EFU 21 plakalı hafif ticari araç, Sarıyazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Kazada araçta bulunanlardan biri bebek 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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