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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 2 ağır yaralı - BURSA

Trafik kazası: 2 ağır yaralı - BURSA

- Güvenlik kamerasındaki kaza anından görüntüler - Kaza yerinden detaylar - Yaralıların hastaneye sevklerinin görüntüleri Bursa 'da trafik kazası: 2 ağır yaralı - İnegöl'de meydana gelen trafik kazası bir güvenlik kamerasınca kaydedildiBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolunda seyreden Resul E. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, yolda manevra yapan Davut B. (61) yönetimindeki 16 P 3259 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada Resul E. ile arkasında oturan Eren Ç. (15) motosikletten düşerek yaralandı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Resul E. ile Eren Ç'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.Öte yandan kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntüde, sola dönüş yapmaya çalışan otomobile çarpan motosiklette bulunanların etrafa savrulması ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

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