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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 16 yaralı - GAZİANTEP

Trafik kazası: 16 yaralı - GAZİANTEP

- Kaza yeri, kazadan kurtulan şahısla röportaj - Kaza yapan devrilen yolcu minibüsü - Kazaya karışan ikici araç - İtfaiye ve temizlik işçileri yolu temizlemesi - Polis aracı, olay genel görüntü - Olay tanığı röportaj - İslahiye Devlet Hastanesi - Acildeki yaralılar - Yolda kaza yapan yolcu minibüsünün vinçle kaldırılması Gaziantep ’te trafik kazası: 16 yaralı - İslahiye ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.Engin Arslan yönetimindeki 14 GC 206 plakalı otomobil, İslahiye - Nurdağı karayolu Hastane Kavşağı'nda Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 27 K 5105 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 1'i Suriyeli 14 kişi, 112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Yiğit (35), buradaki ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

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