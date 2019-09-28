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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ

Trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ

- Kaza mahallinden detaylar Tekirdağ 'da trafik kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Mehmet Varol idaresindeki 50 DN 658 plakalı sünger ve tel yüklü tır, gişeler mevkisinde, Semih Erdem'in kullandığı 34 CRT 92 plakalı, arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı.Kazada yaralanan tır sürücüsü Varol, 112 Acil Servis ekiplerince Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kamyon sürücüsü Erdem, "Kamyonum arıza yaptı. Yaklaşık 3 saattir park halinde bekliyor ve aracımda uyuyordum. Büyük bir gürültüyle uyandım." dedi.

Trafik Kazası 

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