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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ

Trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ

- Olay yerinden genel ve detay götüntüler Tekirdağ ’da trafik kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Silivri TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Silivri istikametinden Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Muhittin Kazazoğlu idaresindeki 31 AIT 49 plakalı portakal yüklü TIR’a aynı yönde seyir halinde olan Hasan Koktaş idaresindeki 34 KU 0311 plakalı TIR arkadan çarptı.Kazada TIR kabininde sıkışan sürücü Hasan Koktaş, Silivri Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldı.Yaralı, 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Silivri’deki özel bir hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Hastane Trafik Kazası 

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