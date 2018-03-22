Trafik kazası: 1 yaralı - SAKARYA

- Olay yerinden detaylar - Kazada yaralanan Engin Ulus'un babası Halil Ulus'un gözyaşı dökmesi Sakarya 'da trafik kazası: 1 yaralıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Engin Ulus idaresindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Gökhan Eyican yönetimindeki 54 E 9221 panelvanla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan motosiklet sürücüsü Ulus, 112 Acil Sağlık ekibince Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada, oğlunun kaza yaptığını öğrenmesinin ardından olay yerine gelen baba Halil Ulus gözyaşı döktü.