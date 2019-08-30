Trafik kazası: 1 yaralı - İZMİR Video

- Dağlık alandaki karayolu - Savrulan araçtan detaylar - Jandarma ekiplerinin çalışması - Kaza yapan aracın çekici ile taşınması İzmir 'de trafik kazası: 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Remzi Işıksungur (23) yönetimindeki 35 ZA 2335 plakalı otomobil, Gölcük Yaylası Avcılar Çeşmesi mevkisinde dağlık alandaki karayolundan bir alt yola yaklaşık 20 metre savrularak yuvarlandı.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Araç içinde sıkışan Işıksungur, kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.Yaralanan Işıksungur, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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