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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 yaralı - HATAY İzle

Trafik kazası: 1 yaralı - HATAY İzle

- Kaza yerine gelen ekiplerin inceleme yapması - Devrilen otomobilHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 AAR 920 plakalı ile 31 D 9378 plakalı iki otomobil Defne - Yayladağı üzeri Şenköy Mahallesi mevkisinde çarpışarak orta refüje devrildi.Kazada 1 kadın hafif yaralandı.Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası 

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