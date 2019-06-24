Trafik kazası: 1 yaralı - HATAY

- Kaza yerine gelen ekiplerin inceleme yapması - Devrilen otomobilHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 AAR 920 plakalı ile 31 D 9378 plakalı iki otomobil Defne - Yayladağı üzeri Şenköy Mahallesi mevkisinde çarpışarak orta refüje devrildi.Kazada 1 kadın hafif yaralandı.Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım