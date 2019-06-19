Trafik kazası: 1 yaralı - ELAZIĞ

- Kaza alanında detaylar - Kaza yapan araçtan görüntüler - Trafik ekiplerinden görüntüler Elazığ ’da trafik kazası: 1 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ömer Salih Dalokay yönetimindeki 23 BJ 662 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Mallabahri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ersöz'e (60) çarptı.Ağır yaralanan Ersöz 112 Acil Servis ekiplerince Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.Ersöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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