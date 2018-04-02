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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 yaralı - ADANA Video

Trafik kazası: 1 yaralı - ADANA Video

- Kaza yapan otomobilden görüntü - Polis ve itfaiye ekiplerinin otomobilde arama yapması - İtfaiye ve polis araçlarından görüntü Adana 'da trafik kazası: 1 yaralı - Seyhan ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu kadın sürücü ağır yaralandıADANA (AA) - Adana 'da otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu kadın sürücü ağır yaralandı.Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde Seyran Deniz'in (28) kullandığı 01 ADF 25 plakalı otomobil, park halindeki 01 BL 285 plakalı kamyonete çarptı.Kazada araçta sıkışan Deniz, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ve çevredekiler tarafından çıkarıldı. Bu sırada kazayı haber alarak olay yerine gelen Deniz'in yakınları gözyaşı döktü.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Gözyaşı Polis Ekipleri Kadın Sürücü 

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