Trafik kazası: 1 yaralı - ADANA

- 112 ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi - Sinir krizi geçiren sürücü kadınADANA (AA) - Adana 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Dürdane Yelez idaresindeki 01 SR 691 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeyken plakası henüz tespit edilemeyen bir kamyonun çarpması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü yaralanmazken otomobilde bulunan Hatice Yelez hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatice Yelez, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis kazaya neden olduğu ileri sürülen kamyonu tespit etmek için çalışma başlattı.