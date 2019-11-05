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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - UŞAK

Trafik kazası: 1 ölü - UŞAK

- D - 300 kara yolu - Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Kaza yapan otomobil - Ekiplerin yolu temizlemesi - İtfaiye ekiplerinin sıkışan kapıyı açması - Hayatını kaybeden kişinin cesedinin tabuta konulması ve cenaze aracına taşınması - Kaza yapan otomobilin çekiciye yüklenmesi Uşak 'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıMehmet Fatih Karadaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, D - 300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı 06 BCR 645 plakalı kargo kamyonuna arkadan çarptı.Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Hastane Cenaze Trafik Kazası Polis Merkezi Cenaze Aracı 

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