Trafik kazası: 1 ölü - KONYA Video

- Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi - Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınması - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi - Cenazeden detaylar - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi Konya 'da trafik kazası: 1 ölüKONYA (AA) - Konya 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde devrildi.Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.Canıcebinde'nin cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.
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