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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - KONYA

Trafik kazası: 1 ölü - KONYA

- Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi - Olay yerinde güvenlik önlemlerinin alınması - Trafik polislerinin olay yeri incelemesi - Cenazeden detaylar - 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi Konya 'da trafik kazası: 1 ölüKONYA (AA) - Konya 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde devrildi.Sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.Canıcebinde'nin cesedi, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.

Polis Olay Yeri İnceleme Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

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