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17 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - KOCAELİ

Trafik kazası: 1 ölü - KOCAELİ

- Olay yerinden görüntüler - Kazaya karışan otomobillerden görüntü - Ekiplerin çalışmalarından görüntüler - Genel görüntüler Kocaeli 'de trafik kazası: 1 ölüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Sapanca Yolu Caddesi OSB kavşağı mevkisinde Tayfun Görengil idaresindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil ile Şerafettin Adıyaman (45) yönetimindeki 19 DK 460 plakalı otomobil çarpıştı.Trafik yön tabelalarını deviren araçlar refüje çarparak durabildi.Görengil'in yaralanmadan atlattığı kazada Adıyaman hayatını kaybetti.Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adıyaman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Trafik Kazası Bild Polis Ekipleri 

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