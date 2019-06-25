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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - KAHRAMANMARAŞ

Trafik kazası: 1 ölü - KAHRAMANMARAŞ

- Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçlardan detaty - Polis ekiplerinin bölgede çalışması Kahramanmaraş 'ta trafik kazası: 1 ölüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Necmi Gök idaresindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, Göksun - Kahramanmaraş kara yolu 22. kilometresinde, karşı yönden gelen Cuma Öz yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada ağır yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Necmi Gök'ün, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görevli olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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