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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - GAZİANTEP Video

Trafik kazası: 1 ölü - GAZİANTEP Video

- Kaza yeri, olay yeri ekipleri inceleme yaparken - Jandarma yol tedbiri,yol kapalı - Jandarma ekipleri yol kenarında başka yaralı ve ölü var mı araması yaparken - Cenazenin araca olay yeri ekiplerince taşınması - Kazaya karışan otomobil ve motosiklet Gaziantep ’te trafik kazası: 1 ölüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.Alınan bilgiye göre, İslahiye - Yesemek kara yolunun 12. kilometresindeki Karapolat Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 27 SG 232 plakalı otomobille Kadir Atalay’ın (56) kullandığı 27 ST 380 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik Kazası Motosiklet Sürücüsü 

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