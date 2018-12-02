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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - BURSA

Trafik kazası: 1 ölü - BURSA

- Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Kaza yerinden detaylar Bursa 'da trafik kazası: 1 ölüBURSA (AA) - Bursa 'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde S.B'nin kullandığı 16 MEA 62 plakalı hafif ticari araç, Musa Koca idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı.Kazada motosiklet sürücüsü Musa Koca (62) ağır yaralandı. S.B. ise aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Koca'yı, İznik Devlet Hastanesine kaldırdı. Koca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, olay yerinden kaçan araç sürücüsü S.B'yi kısa sürede gözaltına aldı.Öte yandan hafif ticari aracın içinde alkollü içki şişelerinin olduğu görüldü.

Alkollü İçki Trafik Kazası Güvenlik Kamerası 112 Acil Servis Motosiklet Sürücüsü 

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