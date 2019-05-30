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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü - AKSARAY Haberi

Trafik kazası: 1 ölü - AKSARAY Haberi



: - Kaza yeri genel görüntü - Trafik polisinin olay yeri incelemesi - Motosiklet ve hafif ticari aracın görüntüsü Aksaray 'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüAKSARAY (AA) - Aksaray 'da motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Faik Oğuzhan Tekten (20) yönetimindeki 68 AAC 198 plakalı motosiklet, Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi'nde, Gürbüz Tüzün (74) idaresindeki 68 KL 670 plakalı hafit ticari araçla çarpıştı.Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tekten, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Hafif ticari aracın sürücüsü Tüzün, gözaltına alındı.

Polis Olay Yeri İnceleme Ticari Araç Motosiklet Sürücüsü 

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