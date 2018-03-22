Trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı (2) - DENİZLİ Haberi

- İtfaiyenin kurtarma görüntüsü Denizli 'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Cenazeye katılmak üzere yola çıkan aileyi taşıyan otomobilde bulunan ikiz bebeklere hamile kadın hayatını kaybettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Acıpayam ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ikiz bebeklere hamile kadın öldü, 7 kişi yaralandı.Beytullah Akın'ın kullandığı 20 GP 803 plakalı otomobil, Akalan Mahallesi Sülümen mevkisinde karşı yönden gelen Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada otomobil sürücüsü Akın, hamile olan eşi Ayşe, çocukları Süleyman, Eymen ve Durdu Akın ile diğer otomobilin sürücüsü Akhan, yolcular Mehmet ve Esra Akhan yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.İkiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kazanın, ailenin Beytullah Akın'ın dün vefat eden babasının Hisar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmaya giderken gerçekleştiği öğrenildi.