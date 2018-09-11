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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - KONYA

Trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - KONYA

- Kaza yapan otomobillerin görüntüsü - Ceset'in araca konulması - Kaza yapan aracın çekiciyle kaldırılması Konya ’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralıKONYA (AA) - Konya ’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ahmet Alıç (23) idaresindeki 42 AIH 83 plakalı otomobil, Ankara - Konya karayolu Damlakuyu Mahallesi yakınlarında orta refüje çarparak takla attı.Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yol ortasına düştü.Kazada, sürücü Alıç yaralanırken yanında bulunan Mert Pekmezci (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.Aynı istikametten gelen Naci Sönmez idaresindeki 42 BMS 40 plakalı otomobil de yolda bulunan motora, daha sonra da bariyerlere çarparak durabildi.Sürücü Sönmez, Ayşe (41), Beren Laçin (8) ve Eylül Nisa Sönmez (2) ile Fatma Küçükkaramanlı (65) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan Ankara - Konya karayolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Bild 

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