Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - AYDIN

Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - AYDIN

- Olay yeri - Kaza yapan araç - Kazayı gören ve yaralılardan Serhat Kapıkıran'ın babası olan Halil Kapıkıran ile röportaj Aydın 'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Çine ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Kazayı gören mahalle muhtarı, oğlunun yaralandığını öğrenince uzun süre kendisine gelemediAYDIN (AA) - Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.İbrahim Can Şevik'in (21) kullandığı 48 TR 139 plakalı otomobil, Aydın - İzmir kara yolunda Dorumlar Mahallesi yoluna girmek isteyen Nevzat Ünal (26) yönetimindeki 09 LZ 277 plakalı kamyonetle çarpıştı.Kaza sonucu takla atarak sürüklenen otomobil şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücünün annesi Gülgün Şevik'in olay yerine hayatını kaybettiği belirlendi.Yaralanan sürücü Şevik, Hasan Kırık (43), Raziye Kırık (41), Nevzat Ünal ve Serhat Kapıkıran (18), ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - "Ölüm kavşağı"Kazayı gören ve yaralılardan Serhat Kapıkıran'ın babası olan Dorumlar Mahalle Muhtarı Halil Kapıkıran, uzun süre kendisine gelemedi.Oğlunun hafif yaralı olduğunu öğrenince rahatlayan Kapıkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu mevkide kazaların sık yaşandığını belirterek, "Nasıl olduğunu anlamadık. Bir çatırtı koptu. Otomobil çok hızlıydı, vurdu ve takla atarak gitti ama burada kazalar sürekli oluyor. Burası ölüm kavşağı, buna bir son verilsin." dedi.

Polis Hastane Jandarma Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı