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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - ELAZIĞ

Trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - ELAZIĞ

- Trafik kazası - 1 ölü, 4 yaralı - Duvara çarpan hafif ticari araçtan detaylar Elazığ 'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'ın Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, Tepebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki duvara çarptı.Kazada Çiçek Pamukbakar (67) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Direksiyon 

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