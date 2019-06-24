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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - TEKİRDAĞ

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - TEKİRDAĞ



: - Kaza yerinden detaylar - Kaza yapan araçlar Tekirdağ 'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Emre Kaplan idaresindeki 39 AH 512 plakalı otomobil, Yulaflı ışıkları mevkisinde, Turan Kaya'nın yönetimindeki 16 ASP 25 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada yaralanan sürücü Emre Kaplan ile bu araçta bulunan İbrahim Değirmencioğlu, Hasan Malkoç, Can Çınpı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Çınpı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası 

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