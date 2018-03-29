Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - MALATYA Video

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - MALATYA Video

- Kaza yapan araçlar - Yaralının sedye ile götürülmesi Malatya 'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Malatya 'dan Elazığ istikametine giden Veysel Murat idaresindeki 44 DY 845 plakalı otomobil, İnönü Üniversitesi kavşağında Naci Aydemir yönetimindeki 44 BR 544 plakalı otomobil ve Nusret Sert idaresindeki 44 DB 506 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Damra Burak Karakuş ve Arda Aydemir yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralılardan Damra Burak Karakuş (24), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik Kazası Belediye Otobüsü 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı