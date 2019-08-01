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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - KOCAELİ

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - KOCAELİ

- Kaza anı MOBESE kaydıKOCAELİ (AA) - Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 41 K 0445 plakalı otomobil ile Furkan Akif Kasımoğlu idaresindeki 41 FM 066 plakalı cip, D - 100 karayolu Köseköy Mahallesi tünel mevkisinde çarpıştı. Cip, savrularak orta refüje devrildi.Cipte yaşamını yitiren Mehmet Emin Yazıcı ile yaralanan sürücü Kasımoğlu, Adem Korkmaz ve Mesut Kabak, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle D - 100 karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

Hastane Trafik Yoğunluğu 

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