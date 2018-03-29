Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - KAYSERİ

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - KAYSERİ

- Kaza yerinden detaylar - Kaza yerine gelen Kavrut'un yakınları sinir krizi geçirmesi Kayseri 'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Celal Kavrut (30) idaresindeki 50 HA 420 plakalı otomobil, Kayseri - Nevşehir karayolu Bayraklı Direk Kavşağı'nda Erdi Yiğit yönetimindeki 51 LB 785 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Kazada sürücü Kavrut olay yerinde yaşamını yitirdi, araçlarda bulunan Ahmet Gürbüz, Erdi Yiğit ve Mustafa Oğurlu yaralandı.Yaralılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza yerine gelen Kavrut'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Trafik Kazası Ticari Araç 

İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Başkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralıBaşkent’te düğün dönüşü aile faciası: 5 ölü, 1 yaralı
Bursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldüBursa’da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 kişi öldü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı