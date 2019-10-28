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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - ELAZIĞ

Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - ELAZIĞ

- Kaza yapan araçlardan görüntü - Polis ekiplerinden görüntü - Ambulanstan görüntü Elazığ 'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgi göre, Elazığ - Baskil kara yolunun 35. kilometresinde Serkan Uçar'ın kullandığı 44 FJ 606 plakalı otomobil, Kürşatlar köyünün Bölücük mezrasından ana yola çıkmaya çalışan Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobile çarptı.Kazada sürücüler Uçar ve Kürşat ile Sebahat Kürşat ve Kaan Efe Çiçek yaralandı.Sürücü Nihat Kürşat, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavileri sürüyor.

Hastane Trafik Kazası Aski 

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