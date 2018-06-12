Trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - ANTALYA

- Olay yerinden görüntü - Kaza yapan araçlar - Olay yerine gelen jandarma ekipleri Antalya 'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Manavgat - Alanya sınırında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya - Manavgat sınırında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Antalya 'dan Alanya yönüne giden Ercan Temir yönetimindeki 07 ABM 648 plakalı minibüs, Örenşehir Mahallesi Boztepe mevkinde Savaş Kum idaresindeki 07 DCT 10 plakalı tırla çarpıştı.Devrilen minibüsteki yolculardan İlhami Taş, kaldırıldığı Manavgat'taki hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ukrayna uyruklu Svitlana Baranovska (39), Kosava uyruklu Neriman Mullafetah (57) ve ismi öğrenilemeyen Moldova uyruklu yolcu, Alanya ilçesindeki farklı hastanelere kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.