Trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı - SİVAS

- Kazanın meydana geldiği yerden görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Yaralıların ambulansa götürülmesiSİVAS (AA) - Sivas 'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.Bayram Çamlıca (72) yönetimindeki 58 EN 729 plakalı otomobil, D - 100 kara yolu eski Erzincan yolu kavşağı yakınında yol yapım çalışmalarının olduğu bölgede karşı şeride geçerek, Şerif Demir (49) idaresindeki 34 PG 7058 plakalı otomobille çarpıştı.Sürücüler ile Demet Demir (18) yaralandı.Sıkıştığı araçtan Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Çamlıca, kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım