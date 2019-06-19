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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - GİRESUN

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - GİRESUN

- Kaza bölgesinden görüntüler - Kazazedenin taşınması - Tirebolu Devlet Hastanesinden görüntüler - Kazazede yakınlarından görüntüler Giresun 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Tirebolu ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı.Muammer Davut (33) idaresindeki 28 TH 918 plakalı kamyonet, Yeniköy Mahallesi'nde bir bina ile yolun kenarındaki duvar arasına devrildi.Kazada sürücü Davut ile araçta bulunan Erdem Davut (12) ve Numan Aydın (9) yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet hastanelerinde tedavi altına alınan yaralılardan Muammer Davut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Hastane Trafik Kazası Gesi 

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