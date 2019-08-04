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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - BURSA

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - BURSA

- Olay yerinden görüntüler Bursa 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Bursa 'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, eşi ve torunu ağır yaralandı - Otomobilin kopan tavan kısmı, araçtan yaklaşık 100 metre geride bulunan kamyonun kasa kısmında asılı kaldıBURSA (AA) - Bursa 'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, eşi ve torunu ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, 41 VF 818 plakalı otomobiliyle İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu'nda İzmir istikametine seyreden Sabit Erol Gündüz (65), Mudanya yol ayrımında, aynı istikamette ilerleyen M.G. idaresindeki 17 HY 939 plakalı kamyona arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.Otomobilin kopan tavan kısmı, araçtan yaklaşık 100 metre geride bulunan kamyonun kasa kısmında asılı kaldı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücünün eşi Şefika Gündüz'ün (62) yaşamını yitirdiğini belirledi.Ağır yaralanan Sabit Erol Gündüz ile torunu M.L.G. (2) ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.Kaza nedeniyle İstanbul - Bursa - İzmir Otoyolu'nun Mudanya yol ayrımı kesiminde trafik kontrollü olarak sağlandı.Kadının cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Araçların kaldırılmasının ardından otoyolda trafik normale döndü.

Trafik Kazası Bild Trol 

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