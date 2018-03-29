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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ANKARA İzle

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ANKARA İzle

- Şarampole devrilen araç - Ekiplerin olay yeri incelemesi - Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandıANKARA (AA) - Başkentte şarampole devrilen otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, 74 BK 085 plakalı otomobil, Kuzey Ankara Çevre Yolu Keçiören çıkışında, yoldan çıkarak şarampole devrildi.Kazada araçta bulunan ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen yolculardan biri yaşamını yitirdi. Sürücü ile diğer yolcu da ağır yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Hastane Olay Yeri İnceleme Bild 

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