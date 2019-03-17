Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ADIYAMAN Video

- Kaza yerinden detaylar Adıyaman 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıADIYAMAN (AA) – Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Ünal Çalışkan'ın kullandığı 02 EA 091 plakalı otomobil ile Kenan K. idaresindeki 02 BC 121 plakalı otomobil, Gölbaşı - Adıyaman kara yolu Yukarı Çöplü köyü yakınlarında çarpıştı.Kazada, sürücüler ile yolculardan Ali Sözdemir yaralandı.Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sözdemir, kurtarılamadı.
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