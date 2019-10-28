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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ADANA

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - ADANA

- Kazaya karışan aracın çekilmesi - Olay sonrası olay yeri görüntüsü Adana 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıADANA (AA) - Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin kaldırıma çarpıp takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Doğan Erdoğan yönetimindeki 01 NV 094 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Asri Mezarlık yakınında kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.Kazada, sürücü ile eşi Çilem ve oğlu Hasan Erdoğan (15) yaralandı.Yaralılar, ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.Durumu ağır olan Hasan Erdoğan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yaralı anne ve babanın tedavisi ise sürüyor.

Hastane Trafik Kazası 

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