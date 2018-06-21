Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - RİZE

- Trafik kazası - 1 ölü, 1 yaralı - Güvenlik kamerası görüntüleri Rize 'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıRİZE (AA) - Rize 'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Burhan Ergin yönetimindeki 41 NC 078 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu İslampaşa Mahallesi mevkisinde, karayollarına ait yol temizleme aracını sollamak istediği sırada, 26 FC 763 plakalı Ali İhsan Dinçer'in kullandığı tırla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil, önünde bulunan karayollarına ait yol temizleme aracının altına girdi. Kazada, sürücü Ergin ile yanında bulunan Fatma Ergin araçta sıkıştı.İtfaiye ekiplerince çıkarılan Burhan ve Fatma Ergin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.Burhan Ergin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Ergin'in ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Bu arada, karayolları aracını kullanan Dursun Ali Kazdal, kazanın ardından şoka girerek olay yerinde bayıldı. Kazdal, ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sonrası yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı.