Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - KIRKLARELİ

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - KIRKLARELİ

- Kaza yerinden genel ve detay görüntüler - Etrafa saçılan otomobil parçalarından detaylar Kırklareli 'nde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Mehmet Ülgen (78) yönetimindeki 39 AR 148 plakalı otomobil, Çukurpınar köyü Layko Bayırı mevkisinde devrildi.Kazada sürücü Ülgen hayatını kaybetti, araçtaki Rahmi Kay yaralandı.Kay, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Ülgen'in cesedi incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Hastane Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı