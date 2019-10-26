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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ÇANAKKALE Video

Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - ÇANAKKALE Video

- Kaza yapan araçlardan görüntüler - Kaza yerinden görüntü - Ambulanstan görüntü Çanakkale 'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıÇANAKKALE (AA) - Çanakkale - İzmir karayolu Ayvacık ilçesi yakınlarındaki kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.İzmir istikametine giden Sefa Akyar idaresindeki 03 VV 478 plakalı otomobil, Güngör Sakallı yönetimindeki 17 UE 191 plakalı otomobille çarpıştı.Araçlar, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulup şarampole devrildi.Ağır yaralanan sürücüler ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesine götürüldü.Sürücülerden Sefa Sakallı burada hayatını kaybetti, durumu ağır olan diğer sürücü ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Trafik Kazası Akkale 

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