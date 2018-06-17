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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Trafik kazası: 1'i çocuk 8 yaralı - GAZİANTEP Video

Trafik kazası: 1'i çocuk 8 yaralı - GAZİANTEP Video

- Gaziantep 'te trafik kazası - 1'i çocuk 8 yaralı - İslahiye - Hassa Karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisi kaza yeri - İslahiye Devlet Hastanesinden detay - Yaralı yakınlarından detay - Bir yaralının sedye ile taşınması Gaziantep 'te trafik kazası: 1'i çocuk 8 yaralıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep ’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.Nihat Yılmaz (41) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, İslahiye - Hassa Karayolu Boğaziçi Mahallesi mevkisinde, Yalçın Erdağ (27) idaresindeki 33 AK 944 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, sürücüler Yılmaz ve Erdağ ile otomobillerdeki Abidin Erdağ (56), Meryem Zurnacı (80), Mahmut Can Erdağ (3), Nazlı Erdağ (57), Zeynep Kartal (22) ve Hevin Musa (20) yaralandı.112 acil servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Zeynep Kartal ile Abidin Erdağ, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep 'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.Zurnacı ile Erdağ'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Acil Servis İlk Müdahale Trafik Kazası 112 Acil Servis Ağır Yaralı 

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