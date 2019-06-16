Trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı



- Eskişehir’de yaşanan 2 farklı trafik kazası MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kameralara ilk yansıyan kaza Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi’nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, karşıdan gelen ve içerisinde yolcu taşıyan minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu. Ayrıca kazaya o sırada seyir halinde ilerleyen trafik polisleri de şahit oldu. Diğer yaşanan kazada ise sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil beton yol dubasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin jant kapağı kaldırıma fırladı. O sırada kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Diğer yandan kazalarda can kaybı yaşanmazken, hızın ve dikkatsizliğin trafik kazalarına etkisi bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

