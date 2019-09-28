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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafik kazaları MOBESE kamerasında - SAMSUN

Trafik kazaları MOBESE kamerasında - SAMSUN

- MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarıTrafik kazaları MOBESE kamerasındaSAMSUN (AA) - Samsun 'da yılın 9 ayında meydana gelen bazı trafik kazaları, MOBESE kameralarınca görüntülendi.İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde yılın 9 ayında yaşanan bazı trafik kazalarının MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerini, gazetecilerle paylaştı.Kent Güvenliği Yönetim Sistemince kayıt altına alınan görüntülerde, köpekten kaçan 3 çocuktan birinin otomobile çarpma anı yer alıyor.Kayıtlarda, 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde geri manevra yapan bir otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpması bulunuyor.Baruthane Mahallesi'nde geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı park halindeki otomobilin, hareket edip yola çıkarak bir süre ilerledikten sonra durduğu görülüyor.Görüntülerde, Tepecik Mahallesi'nde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet ve minibüsün kavşaktaki refüje çarpma anları yer alıyor.Kavşaklarda ışık ihlali ve aşırı hız sonucu yaşanan bazı trafik kazaları da MOBESE kameraları tarafından kaydedildi.

Çarpma Anı Köpek Kamera Işık İhlali Aşırı Hız 

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