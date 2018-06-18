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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA/KOCAELİ Haberi

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA/KOCAELİ Haberi

- Adapazarı ilçesinde otomobilin yolda çıkması - Adapazarı ilçesinde otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışmasının ardından başka otomobile çarpma anı - İzmit ilçesinde traktörün karşı yönden gelen minibüse çarpması - D - 100 karayolunda otomobilin hatalı sollama sonucu beton mikserine çarpmasıTrafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Emniyet Müdürlüğü'nce basınla paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesinde bir otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilmesi yer alıyor. Kuzey Terminal mevkisindeki kavşakta ise otomobilin kamyonet ile çarpıştığı an görülüyor.Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çekilen kayıtlarda ise Anadolu Otoyolu Bekirdere Viyadüğü altındaki yolda kontrolünü kaybeden traktör sürücüsünün karşı yönden gelen minibüse çarptıktan sonra yol kenarına devrilmesi yer alıyor.D - 100 Karayolu yan yolda bulunan ışıklı kavşakta çarpışan iki otomobilden birisinin karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpmasının kaydedildiği görüntülere, yine D - 100 Karayolu Sakarya istikametinde seyreden bir otomobilin hatalı sollama neticesinde sağ şeritten ilerleyen beton mikserine arkadan çarpması yansıyor.

Çarpma Anı Kırmızı Işık Beton Mikseri Hatalı Sollama Direksiyon 

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