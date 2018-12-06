Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA İzle
- Sakarya ve Bolu'da MOBESE'ye yansıyan trafik kazalarıTrafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya ve Bolu'da meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nce basın organlarıyla paylaşılan görüntülerde, Sakarya 'da iki otomobilin hızla girdikleri kavşakta çarpışmaları, bir otomobilin ise ani fren yaparak kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.Bolu'daki kayıtlarda ise kara yolunda hızlı giden kum yüklü bir kamyonun kavşağa girmeye çalışan kamyonete çarpması, kamyonetin daha sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması yer alıyor.Refüje çıkan kamyonetin lastiğinin çıkması da ayrıca kayıtlara yansıdı.