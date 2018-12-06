Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA İzle

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA İzle

- Sakarya ve Bolu'da MOBESE'ye yansıyan trafik kazalarıTrafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya ve Bolu'da meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğü'nce basın organlarıyla paylaşılan görüntülerde, Sakarya 'da iki otomobilin hızla girdikleri kavşakta çarpışmaları, bir otomobilin ise ani fren yaparak kazadan son anda kurtulduğu görülüyor.Bolu'daki kayıtlarda ise kara yolunda hızlı giden kum yüklü bir kamyonun kavşağa girmeye çalışan kamyonete çarpması, kamyonetin daha sonra savrularak kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması yer alıyor.Refüje çıkan kamyonetin lastiğinin çıkması da ayrıca kayıtlara yansıdı.

Tron Karya Kamera Kırmızı Işık 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı