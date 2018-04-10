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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı - SAKARYA Haberi

Trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı - SAKARYA Haberi

- Sakarya , Bartın ve Zonguldak'taki trafik kazaları - Sakarya , Bartın ve Zonguldak'ta trafik kazaları mobese kameralarınca görüntülendiSAKARYA (AA) - Sakarya , Bartın ve Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Sakarya , Bartın ve Zonguldak'ta kavşağa kontrolsüz şekilde giren sürücülerin yol açtığı trafik kazası görüntüleri, "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi." şeklinde uyarı yapılarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı.Görüntülerde, Sakarya 'da Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilin kavşağa kontrolsüz giren otomobille çarpışması ve yön levhasına çarparak durması yer alıyor.Bartın'da da Kemerköprü Mahallesi Çatmaca kavşağına hızla kontrolsüz şekilde giren otomobilin, caddede hızlı şekilde ilerleyen otomobille çarpışması ve refüjü aşmaları görülüyor.Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında ise Meşrutiyet Mahallesi Uzun Mehmet Caddesi'nde ilerleyen otomobilin, yola kontrolsüz giren otomobille çarpışması mobese kameralarınca kaydedildi.

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