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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA

Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı - SAKARYA

MOBESE kameralarına yansıyan kazalar Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdıSAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi.Emniyet Genel Müdürlüğünce basın organlarıyla paylaşılan görüntülerde, Sakarya 'da bir otomobilin hızla girdiği kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir süre sürüklenerek yol kenarındaki ağaca çarpması yer alıyor.Kocaeli'deki kayıtlarda ise kavşağa hızla giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra trafik ışıklarını devirip takla atması görülüyor.

Tron Karya Kamera Direksiyon 

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