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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - ADIYAMAN

Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - ADIYAMAN

- Kent merkezinde yaşanılan kazalardan görüntüler Adıyaman 'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.İl Emniyet Müdürlüğü, sabit ve hareketli KGYS kameralarının 11 Mart - 24 Haziran tarihlerinde kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.Kazaların genellikle dikkatsizlik, sürücü hataları ve kural ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtildi.KGYS kameralarına yansıyan görüntülere göre, Karayolları Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen otomobil yan yoldan gelen itfaiye aracıyla çarpışıyor.Köy Hizmetleri Kavşağı'nda ise kırmızı ışıkta geçen otomobille yan yoldan gelen otomobil çarpışıyor.Altınşehir Mahallesi Sanko Kavşağı'ndaki kazada motosiklet, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarparak durabiliyor.Yeni Migros Kavşağı'nda da kırmızı ışıkta duran bir otomobile başka bir otomobil arkadan çarpıyor.Başka bir kazada da Yeni Migros Kavşağı'nda yolun karşısına koşarak geçmekte olan öğrenciye motosikletin çarpması yer alıyor.Polis Evi önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir aracın ağaca çarparak durması da KGYS kameralarınca kaydedildi.

Kural İhlali İtfaiye Aracı Kırmızı Işık Dikkatsizlik Direksiyon 

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