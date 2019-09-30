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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazaları: 7 yaralı - SİVAS İzle

Trafik kazaları: 7 yaralı - SİVAS İzle

- Kaza yapan araçların görüntüsü - Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması Sivas 'ta trafik kazaları: 7 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Osman Yıldız yönetimindeki 58 EU 999 plakalı otomobil ile Şaban Karabayır idaresindeki 58 TP 962 plakalı otomobil, Sivas - Ankara kara yolunun Yeni Karşıkaya Köprüsü kavşağında çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle Yıldız'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi.Kazada sürücü Yıldız ile araçta bulunan Şükran ve Ömer Efe Yıldız (6) yaralandı.Yaralılar Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. - Otomobil taksiyle çarpıştıCumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi Onkoloji Servisi kavşağında ise Ahmet Turan Demir kontrolündeki 58 AB 485 plakalı otomobil ile Yusuf Develi'nin kullandığı 58 T 0117 plakalı taksi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Demir'in otomobili refüje çıktı.Kazada sürücüler ile Demir'in aracında bulunan Mehmet Demir (50) ve Ziya Ekincioğlu (59) yaralandı.Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Trafik Kazası Trol 

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