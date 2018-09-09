Trafik kazaları: 7 yaralı - SAMSUN Haberi

: - Demiryoluna devrilen otomobilden görüntüler - Kamyonet ile minibüsün karıştığı kazan detay Samsun 'da trafik kazaları: 7 yaralıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Canik ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Seher Usta'nın kullandığı 41 FP 361 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yol kenarındaki ağaca çarptı.Savrularak demiryoluna devrilen aracın sürücüsü Usta ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Mustafa ve oğlu Ahmet Taha Usta (10) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.Bu sırada kazanın yaşandığı bölgeden geçen sürücüsü öğrenilemeyen 55 ARA 59 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun sağında park halindeki 55 KY 415 minibüse arkadan çarptı.Kazada hafif yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.