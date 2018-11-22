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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trafik kazaları: 7 yaralı - BURSA

Trafik kazaları: 7 yaralı - BURSA

- Yaralıların hastaneye götürülmesi - Olay yerinden detaylar Bursa 'da trafik kazaları: 7 yaralıBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Eser (35) yönetimindeki 47 PT 679 plakalı tır ile Mehmet Çam (34) idaresindeki 47 DK 926 plakalı tır Ankara - Bursa kara yolunun Mezitler mevkisinde çarpıştı.Bu kazanın hemen ardından aynı mevkide Rıfat Tırak (36) yönetimindeki 17 RA 882 plakalı otomobil, Hüsamettin Coşkun (45) idaresindeki 71 KE 059 plakalı tıra arkadan çarptı.Kazalarda, tır sürücüsü Mehmet Eser, otomobil sürücüsü Rıfat Tırak, eşi Sinem Gözde (34), çocukları Yaren ve (13), Barış Kaan Tırak (3) ile kayınpederi Ramazan (58) ve kayınvalidesi Sıdıka Sedir (57) yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan, Sinem Gözde Tırak'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafiğe kapanın yolun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Hastane Trafik Kazası Kayınvalide Sağlık Ekipleri Irak 

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